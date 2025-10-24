كشفت نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان تشخيصها بإصابة بـ«تمدد الأوعية الدموية الصغير» أو ما يُعرف طبيًا بـ«التمدد الدموي»، في دماغها، خلال عرض الموسم السابع من برنامج «الكارداشيانز» على منصة هولو.

وجاء الإعلان في مقطع عرض تمهيدي عرض يوم الأربعاء الماضي، حيث بدت كيم، البالغة من العمر 45 عامًا، وهي تتحدث بصوت هادئ، لكنه مليء بالتوتر عن الاكتشاف المقلق أثناء إجرائها فحصًا بالرنين المغناطيسي.

ضغوط نفسية

وقالت كيم: «هناك تمدد صغير... يقولون إنه مجرد توتر»، في إشارة إلى الضغوط النفسية الشديدة التي تعاني منها بعد طلاقها من الرابر كاني ويست قبل نحو ثلاث سنوات، والذي أثر على علاقتها بأطفالها الأربعة المشتركين.

وردت شقيقتها الأكبر كورتني كارداشيان بتعبير مذهول قائلة «واو»، مما يعكس الصدمة العائلية التي ألقت بظلالها على الحلقة الأولى من الموسم الجديد، والتي تتناول أيضًا خلافات عائلية أخرى وظهورًا نادرًا لشقيقها روب كارداشيان وخالتها كايتلين جينر.

يأتي هذا الكشف في سياق حملة كيم السابقة لتشجيع الفحوصات الطبية الشاملة، حيث روجت سابقًا لفحوصات الـMRI الكاملة للجسم رغم تحذيرات الأطباء من أنها قد لا تكون ضرورية للجميع.

ووفقًا لمعهد الصحة الوطني الأمريكي، يحدث التمدد الدموي عندما ينتفخ ضعف في جدار شريان دموي، غالبًا ما يكون صغيرًا وغير مؤلم، ويؤثر على نحو 3-5% من البالغين دون أعراض فورية، لكنه إذا انفجر - وهو نادر الحدوث في الحالات الصغيرة - يمكن أن يؤدي إلى نزيف دماغي خطير يُعرف بـ«السكتة الدماغية النزفية»، مما يسبب تلفًا في الدماغ أو حتى الوفاة في حالات شديدة.

ويُشخص عادةً عبر التصوير بالأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، وقد يُعالج بإغلاق التمدد جراحيًا أو باستخدام مشابك لوقف تدفق الدم إليه، مع التركيز على تقليل عوامل الخطر مثل التوتر، التدخين، ارتفاع ضغط الدم، والعوامل الوراثية.

وفي حالة كيم، تربطها التقارير بالضغوط الناتجة عن علاقتها السابقة مع يي، الذي يعاني من اضطراب ثنائي القطب، حيث قالت إن تصرفاته الأخيرة «اختبرت» صبرها، وأن الناس يعتقدون خطأً أن لديها «رفاهية الانسحاب» من المسؤوليات العائلية.

وأثارت الواقعة نقاشًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث غمرت تعليقات الدعم صفحة كيم البالغة 360 مليون متابع، مع تكهنات حول تأثيرها على إمبراطوريتها التجارية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من خلال علامات SKIMS للملابس الداخلية وSKKN للعناية بالبشرة، بالإضافة إلى برنامجها التلفزيوني الذي يستمر في جذب المشاهدين.