خرجت شقيقة عامر السردي عن صمتها، ووجّهت رسالة حادّة إلى الإعلامية الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، متهمةً إياها بالبحث عن «الترند» عقب إعلان الخلاف بينها وبين شقيقها وإجراءات الطلاق الجارية، وذلك في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شقيقة السردي إن قرار الطلاق لا يبرر ما وصفته بالسعي إلى الشهرة عبر مواقع التواصل: «مو معقول عشان قرر يطلقك تروحي تطلعي ترند فقط للايكات»، مؤكدة أن عائلتها تربت على «الأخلاق والعِز» وليست بحاجة إلى الأضواء أو الظهور الإعلامي.

وأضافت أن الخلافات العائلية تُحلّ عبر الجهات القانونية «بأدب واحترام»، دون استغلالها لإثارة الجدل على المنصات الرقمية.

وذهبت في حديثها إلى التأكيد على أن والدهم يمتلك أملاكاً في الأردن تتجاوز قيمتها «6 أو 7 ملايين»، في رد ضمني على ما تم تداوله حول ظروفهم المادية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من نشر المساعيد رسائل تتحدث عن معاناتها وحقوقها الزوجية، ما أثار تعاطفاً واسعاً بين جمهورها، ودفع القضية إلى تصدر التفاعل على منصات التواصل، في تطوّر يعكس انتقال الأزمة من الإطار العائلي إلى السجال العلني.

ورغم الانتشار الواسع للجدل، لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من نجاح المساعيد بشأن الرد المباشر على ما جاء في الفيديو، بينما تترقب الأوساط الإعلامية ما ستؤول إليه القضية قانونياً وإعلامياً في المرحلة القادمة.