الملابس الضيقة.. أناقة مربكة وصحة مهدّدة

يحذّر خبراء الصحة من الإفراط في ارتداء الملابس الضيقة رغم مظهرها الأنيق، مؤكدين أنها قد تسبب مشكلات صحية تتجاوز الانزعاج المؤقت. فبينما تمنح هذه الملابس مظهراً مشدوداً وثقة بالنفس، إلا أن شدّها المفرط يعوق تدفق الدم، ويضغط على الأعصاب، ويؤثر سلباً في وظائف الجهاز الهضمي والتنفسي على حدٍّ سواء، وفق ما نقل موقع (هيلث لاين).

وتوضح اختصاصية التغذية ميشيل راوخ أن الملابس الضيقة، مثل الجينز والمشدّات والأحزمة الضاغطة، قد تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي كـالارتجاع الحمضي ومتلازمة القولون العصبي، إذ يزيد الضغط على المعدة من احتمالية الحرقة وعدم الارتياح، وقد يتسبب على المدى الطويل في التهابات المريء وصعوبة البلع.

كما يشير الأطباء إلى أن الملابس الضاغطة قد ترفع خطر الالتهابات الفطرية لدى النساء بسبب احتباس الرطوبة والحرارة، إلى جانب احتمال انضغاط الأعصاب فيما يعرف بـ«ميرالجيا بارستيتكا» التي تسبب تنميلًا ووخزاً في الفخذين. ووفقاً لدراسة من جامعة تورنتو، قد تقلل هذه الملابس من أداء بعض النساء أثناء التمارين الرياضية نتيجة الشعور بالحرج أو الضيق.