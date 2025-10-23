أعلنت المجلة العالمية «Movio» اليوم (الخميس) قائمتها السنوية المنتظرة لـ«أجمل وجه في الشرق الأوسط لعام 2025»، في إصدار خاص يحتفي بجمال يجمع بين الأناقة والجاذبية والتفرد، مع التركيز على الوجوه التي تمثل الجيل الجديد من رموز التأثير في المنطقة.

كارولين عزمي في الصدارة

جاءت الفنانة المصرية الشابة كارولين عزمي ضمن أبرز الأسماء المختارة، إذ أشادت المجلة بملامحها الطبيعية وأسلوبها الجريء الذي يمزج بين التراث الشرقي وروح الحداثة، ووصفتها بـ«الوجه الملهم للمرأة العربية في عصر التنوع».

حضور مصري لافت

برزت ضمن القائمة المصرية أيضاً جنا دياب، التي وُصفت بـ«الأميرة الجديدة للأناقة» بفضل حضورها المتنامي على إنستغرام وملامحها الرقيقة، إضافة إلى الفنانة ياسمينا العبد المعروفة بأدوارها الدرامية وإطلالاتها اللافتة.

أسماء عربية تتألق

وشملت القائمة، التي تضم 20 وجهاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة من النجوم والمؤثرين، بينهم النجم السوري قصي خولي لجاذبيته الكلاسيكية التي تمزج القوة بالرومانسية، واللبنانية رزان جمال لأناقتها الراقية، إلى جانب زينب فياض كإحدى أبرز مؤثرات الجمال. كما ضمت القائمة الجزائرية أمل بوشوشة بوصفها رمزاً للجمال الطبيعي، واللبناني وسام فارس صاحب الكاريزما الفنية اللافتة في أعماله الموسيقية، فضلاً عن أسماء شابة مثل الإماراتية لينا الجابري، والأردنية سارة الزعبي في مجال صناعة المحتوى.

جمال يعكس تأثيراً ثقافياً

وأوضحت المجلة أن منهجية الاختيار اعتمدت على تصويت عالمي من خبراء الموضة والجمهور، مع التركيز على ما وصفته بـ«الجمال المستدام» الذي يتجاوز الشكل الخارجي ليشمل التأثير الاجتماعي والثقافي، في عام شهد تصاعداً لتيارات الجمال الطبيعي والتنوع العرقي في المنطقة.

حضور سنوي متجدّد

وتُصدر مجلة «Movio»، المتخصصة في الموضة والجمال، التي انطلقت من لندن عام 2012، هذه القائمة ضمن حملتها العالمية للاحتفاء بالتنوع الثقافي، وقد اكتسبت مكانة بارزة في المنطقة منذ إطلاقها لأول مرة عام 2018.

وفي نسخ سابقة، برزت أسماء مثل: نانسي عجرم (2023)، وهيفاء وهبي (2022) كرموز للأناقة والجاذبية، ومن مصر ياسمين صبري (2024) كواجهة لصورة المرأة العربية العصرية.

جيل جديد في الواجهة

ووفقاً لتقارير إعلامية، اعتمدت قائمة هذا العام على تفاعل أكثر من 500 ألف متابع عبر المنصات الرقمية، مع تركيز أكبر على جيلَي «Z» والألفية، تماشياً مع التحوّل المستمر في صناعة التجميل التي تتنامى سنوياً بدعم من تأثير المشاهير وصنّاع المحتوى في الشرق الأوسط.