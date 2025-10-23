في خطوة جريئة تعكس شخصيتها الغريبة والمتمردة، أثارت المغنية الكندية غرايمز، البالغة من العمر 37 عاما، موجة من الجدل على المنصات الاجتماعية بعد كشفها عن وشم جديد على وجهها يشبه دائرة حمراء خفيفة حول عينها اليسرى، والذي وصفته بـ«الابتكاري والرقيق» فيما انتقده جمهورها بأنه يشبه «دودة حقلية».

وبينما لا تزال المغنية، واسمها الحقيقي كلير بوتشر، تتصدر العناوين بعلاقتها المتوترة مع إيلون ماسك وخلافاتهما القانونية حول حضانة أطفالهما الثلاثة، عادت لتثير جدلا جديدا، بعد نشرها صورة «سيلفي» من دون مكياج تُظهر فيها بوضوح وشما دائريا غريبا على وجهها، صمم ليبدو كندبة ممتدة عبر صدغها وحاجبها وعينها اليسرى.

وأعلنت أنها قضت عقدا كاملا في الاستعداد النفسي لهذه الخطوة، معربة عن إعجابها بعمل الفنانة التي صممت الوشم الذي وصفته بأنه يحمل «جمالا حقيقيا وابتكارا».​

ردود الفعل

لكن ردود فعل المتابعين جاءت مغايرة تماما، إذ اجتاحت التعليقات الساخرة منشورها بعدما شبه الكثير منهم الوشم بـ«العدوى الفطرية» أو «القوباء الحلقية»، وأعرب الكثيرون عن عدم إعجابهم بالتصميم الفريد، معلقين: «يبدو أنك نمت على طبق»، ودافع بعض المعجبين عن الوشم ووصفوه بـ«الرائع» والمصنوع بذوق.

وتعتبر غرايمز، المولودة في فانكوفر عام 1988، مغنية ومنتجة موسيقية اشتهرت بأسلوبها الإلكتروني الغريب والمستوحى من الخيال العلمي، وحققت نجاحا تجاريا ونقديا.

مسيرتها الفنية

بدأت مسيرتها كفنانة مستقلة، وأصبحت رمزا للثقافة الرقمية مع تعاونها مع إيلون ماسك، إذ كانت حبيبته السابقة وأم أطفاله الثلاثة: إكس إيه إيه-12 (4 سنوات)، إكسا دارك سايدرايل (3 سنوات)، وتيكنو ميكانيكوس (3 سنوات)، وأضفت علاقتهما المتقلبة، التي انتهت في 2022، إلى شهرتها، خصوصا مع خلافاتها العلنية حول حضانة الأطفال واستخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى.

لكن غرايمز ليست غريبة عن الوشوم؛ فهي تمتلك مجموعة كبيرة منها على جسدها، مستوحاة من الثقافة اليابانية والرموز الشخصية، وسبق أن ألمحت في 2022 إلى رغبتها في وشم وجهي بالحبر الأبيض.

ويأتي الوشم الجديد في وقت تتعامل فيه مع تحديات شخصية، بما في ذلك نزاعات قانونية مع ماسك حول الأطفال، وتركيزها على مشاريعها الفنية مثل استخدام الـAI في إنتاج الموسيقى.