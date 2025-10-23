بريطانية تعرض 846 ألف ريال لتربية طفلها كـ«نبيل»

أعلنت أسرة ثرية في شمال لندن حاجتها إلى معلّم خاص يتولى تربية طفلها منذ عامه الأول ليصبح «شاباً إنجليزياً مثالياً»، مقابل راتب سنوي يبلغ 180 ألف جنيه إسترليني، في إعلان أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل البريطانية.

وبحسب ما نقلته صحيفة «ديلي ميل»، تبحث العائلة عن مدرس مثقف من خلفية اجتماعية راقية يجيد التعامل مع أبناء الأسر الثرية والملكية، وقادر على غرس القيم البريطانية التقليدية منذ المراحل الأولى من الطفولة، تمهيداً لإلحاق الطفل مستقبلاً بمدارس النخبة مثل Eton وHarrow.

الإعلان المنشور على منصة Times Educational Supplement أوضح أن المهمة لا تقتصر على الرعاية اليومية، بل تشمل تشكيل شخصية الطفل ثقافياً وسلوكياً عبر تعريفه بالموسيقى الكلاسيكية والرياضات الأرستقراطية كالبولو والتجديف، وحضوره فعاليات مرموقة مثل Wimbledon وLord’s وTwickenham.

وقال مؤسس شركة Tutors International آدم كالير إن الطلب ليس استثنائياً، مؤكداً أن أكثر من 60 متقدماً عبّروا عن رغبتهم في شغل الوظيفة، بينهم مرشحون عملوا سابقاً مع عائلات ملكية.

وأضاف كالير أن الهدف من البرنامج هو بناء «بيئة ثنائية الثقافة» تجعل الطفل متمكناً من السلوكيات والمهارات البريطانية منذ الصغر، مشيراً إلى أن العقد سيستمر لسنوات عدة لضمان تكوين قاعدة معرفية وسلوكية متكاملة.