حقيبة الموت في بيروت.. أشلاء بشرية مقطعة تهز لبنان

في جريمة مروّعة أعادت إلى الأذهان مشاهد أفلام الرعب، عُثر مساء أمس (الأربعاء) في منطقة سن الفيل شرق العاصمة اللبنانية بيروت على حقيبة تحتوي على أشلاء بشرية مقطّعة وموضوعة داخل أكياس بلاستيكية قرب إحدى حاويات النفايات، في حادثة صدمت الشارع اللبناني وأثارت ذعر السكان.

ووفق مصادر أمنية لبنانية، اكتشف أحد المارة الحقيبة بعد أن شم رائحة كريهة قوية تنبعث منها، فسارع إلى إبلاغ القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان برفقة فِرق الأدلة الجنائية، وتم تطويق الموقع بالكامل وبدء التحقيقات الميدانية لجمع العينات.

ورجّحت التحقيقات الأولية أن الأشلاء تعود لامرأة من جنسية غير لبنانية، لكن لم يتم التعرّف على هويتها حتى الآن بانتظار نتائج فحوص الحمض النووي. وتشير المعلومات إلى أن طريقة التقطيع تدل على دقة احترافية ومعرفة بأساليب التشريح، ما يرجّح أن الجاني يمتلك خلفية طبية أو تقنية متقدمة.

كما أظهرت المعطيات أن موقع العثور على الحقيبة قد لا يكون مسرح الجريمة الحقيقي، إذ لم تُسجّل أي آثار دماء في المكان، ما يوحي بأن الجثة قُطّعت في موقع آخر ثم نُقلت إلى سن الفيل.

وتواصل الأجهزة الأمنية مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة لتعقّب المشتبه بهم، بالتوازي مع تنسيق دولي مع السفارات في بيروت لمطابقة بيانات المفقودين الأجانب.

وشهدت المنطقة حالة من الصدمة والذهول، إذ قال شهود عيان إنهم لاحظوا الحقيبة منذ ساعات النهار لكنهم تجنبوا الاقتراب منها بسبب الرائحة المنبعثة، حتى وصلت الشرطة وأغلقت الطريق وسط تجمع كبير من السكان والصحفيين.