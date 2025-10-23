«عريس القرن».. أردني عمره 100 عام يتزوج «الرابعة»

في مشهدٍ استثنائي، احتفل أحد معمرّي محافظة إربد شمال الأردن الحاج سالم الشلول بزواجه الرابع عن عمرٍ يناهز 100 عام، ليثبت أن الرغبة في الأُنس والاستقرار لا تحدّها السنوات ولا الشيخوخة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، قرر الشلول الزواج مجددًا بعد أن فقد زوجاته الثلاث وعددًا من أبنائه وبناته، مفضّلًا أن يبدأ فصلًا جديدًا من حياته بعيدًا عن الوحدة.

وأكد المقربون منه أنه لا يزال يتمتع بذاكرة قوية وصحة جيدة، وأنه يحتفظ بروحه المرحة وابتسامته المعهودة التي جعلته شخصية محبوبة في منطقته.

عاش الشلول تحوّلات تاريخية منذ أربعينيات القرن الماضي، ويُعدّ من أقدم المعمّرين في شمال الأردن. وكان قد تزوّج ثلاث مرات سابقًا وأنجب من زوجاته الأولى والثانية أكثر من عشرين ابنًا وابنة، بينما لم يُرزق بأطفال من زوجته الثالثة التي توفيت أخيرا.

ولاقت قصة «عريس الـ 100 عام» انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث اعتبرها الكثيرون رسالة مُلهِمة بأن العمر مجرد رقم، والحياة لا تفقد بريقها ما دام في القلب نبضٌ للحب والأمل.