شهدت الشاشة البريطانية حدثاً غير مسبوق، إذ قدّمت قناة «Channel 4» فيلماً وثائقياً بعنوان «هل سيحل الذكاء الاصطناعي محلي في العمل؟» بمشاركة أول مذيعة تم إنشاؤها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض الفيلم، الذي بُث مساء الثلاثاء، تأثير الذكاء الاصطناعي على مهن مثل الطب، المحاماة، والإعلام، مما أثار دهشة المشاهدين.

كيان رقمي

كشفت المذيعة في نهاية العرض أنها ليست إنساناً حقيقياً، بل كياناً رقمياً صُمم باستخدام أحدث تقنيات التوليد الاصطناعي.

وفاجأت المذيعة الافتراضية الجمهور بإعلانها في ختام الفيلم: «أنا لست حقيقية، هذه أول مرة أقدم فيها برنامجاً على التلفزيون البريطاني كمذيعة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، ربما خمن بعضكم ذلك، فصوتي وصورتي صُمما بالكامل عبر التكنولوجيا».

وأثار هذا الكشف، الذي ظل طي الكتمان حتى اللحظات الأخيرة، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وصف المشاهدون الأداء بأنه «مذهل» و«مقلق في آن واحد»، مع تساؤلات حول مستقبل الإعلام والوظائف البشرية.

وأوضحت إدارة القناة أن المذيعة، صُممت باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مثل تقنيات التوليد العميق والتوليف الصوتي، بالتعاون مع شركة بريطانية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

توفير 3.5 مليار دولار

وتناول الفيلم نفسه إحصاءات مقلقة، إذ توقعت دراسة من جامعة أكسفورد (2023) أن 47% من الوظائف في المملكة المتحدة قد تُستبدل بالذكاء الاصطناعي بحلول 2035، بما في ذلك مهن مثل التشخيص الطبي، وتحليل القضايا القانونية، كما أشار الفيلم إلى أن الذكاء الاصطناعي ساهم في توفير 3.5 مليار دولار في القطاع الطبي البريطاني عام 2024.

وأثارت التجربة نقاشاً حاداً بين الجمهور، إذ رحّب البعض بالابتكار كخطوة نحو مستقبل إعلامي أكثر كفاءة، بينما حذّر آخرون من «فقدان الروح البشرية» في الإعلام.

وقال جون سميث، مدير الإنتاج في «Channel 4»: «هدفنا لم يكن استبدال المذيعين، بل إظهار إمكانات التكنولوجيا وفتح نقاش حول تأثيرها»، ليأتي هذا الحدث في سياق سباق عالمي لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الإعلام، حيث استخدمت قنوات مثل CGTN الصينية مذيعين افتراضيين منذ 2018، لكن تجربة «Channel 4» تُعد الأولى في بريطانيا.