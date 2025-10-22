من أجل امرأة.. بيزوس يودّع «أمازون» والبحيرة معاً!

في خطوة مفاجئة، باع مؤسس شركة «أمازون» الملياردير جيف بيزوس قصره الفخم المطل على بحيرة واشنطن قرب مدينة سياتل بمبلغ بلغ 63 مليون دولار، ليضيف الصفقة إلى سلسلة تحركات عقارية متسارعة أعقبت إعلانه الانتقال إلى ميامي العام الماضي للعيش قرب زوجته الحالية لورين سانشيز.

ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن القصر الذي يقع على مساحة 3.2 فدان (نحو 13 ألف متر مربع) يُعد من أبرز العقارات في شمال غرب الولايات المتحدة، وهي المنطقة التي شهدت ولادة عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون».

ويضم المنزل ثلاث غرف نوم وستة حمّامات، ورصيفًا خاصًا لليخوت والطائرات المائية يمتد لأكثر من 300 قدم على الواجهة المائية، في تصميم يجمع الفخامة بالعزلة.

وكان بيزوس قد اشترى العقار عام 2019 مقابل 37.5 مليون دولار، ما يعني أنه حقق ربحًا قدره 25 مليون دولار خلال ست سنوات فقط.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعبّر عن تحوّل جذري في نمط حياة بيزوس، الذي قلّص وجوده في سياتل بعد عقود قضاها فيها مؤسسًا لأحد أضخم المشاريع التكنولوجية في العالم، متجهًا نحو حياة أكثر هدوءًا وشخصية في ولاية فلوريدا.