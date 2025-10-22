أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا (NCMC) تعليق حركة الطيران في مطار فيلنيوس، العاصمة الليتوانية، مساء الثلاثاء، بسبب رصد العشرات من البالونات المستخدمة في تهريب السجائر من بيلاروسيا عبر المجال الجوي للبلاد.

ويأتي هذا الحادث في ظل سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها الحركة الجوية في أوروبا أخيرا، حيث تسببت مشاهدات الطائرات بدون طيار والتجاوزات الجوية في تعطيل عمليات الطيران في مطارات بارزة مثل كوبنهاغن وميونيخ ومناطق البلطيق.

وأوضح المركز في بيانه أن البالونات الهيليوم، التي تُستخدم لتهريب السجائر من بيلاروسيا المجاورة، تسببت في تعطيل العمليات الجوية في مطار فيلنيوس.

ودعا المركز المسافرين إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن إدارة المطار للحصول على أحدث المعلومات، ووفقًا لمشغل مطار فيلنيوس، تم تحويل ثماني رحلات جوية واردة إلى مطارات بديلة، منها مطار كاوناس في ليتوانيا ومطار وارسو في بولندا.

وسبق أن شهد مطار فيلنيوس حادثًا مشابهًا في 5 أكتوبر، حيث تم إغلاقه مؤقتًا بسبب رصد بالونات هيليوم مماثلة تحمل بضائع مهربة من بيلاروسيا.

وتشير التقارير إلى أن هذه البالونات تُستخدم بشكل متزايد في عمليات التهريب عبر الحدود، مما يشكل تحديًا أمنيًا متكررًا للسلطات الليتوانية.

وتُعد هذه الظاهرة جزءًا من التوترات المستمرة بين ليتوانيا وبيلاروسيا، حيث تتهم فيلنيوس مينسك بتسهيل أنشطة التهريب عبر الحدود كجزء من الخلافات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وتتزايد عمليات التهريب عبر الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا في عام 2021، رداً على القمع السياسي وأزمة المهاجرين على الحدود، كما تعتمد شبكات التهريب على وسائل غير تقليدية مثل بالونات الهيليوم لنقل السجائر والسلع الأخرى، مستغلةً صعوبة رصد هذه البالونات بأنظمة الرادار التقليدية.

وتُعد السجائر المهربة من بيلاروسيا، حيث الأسعار أقل بكثير بسبب الضرائب المنخفضة، مصدر قلق اقتصادي لليتوانيا، حيث تؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية كبيرة، بينما تستثمر ليتوانيا في تحديث أنظمة المراقبة الجوية لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك استخدام تقنيات متقدمة لرصد البالونات والطائرات بدون طيار كما تعمل السلطات على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من هذه الأنشطة غير القانونية.