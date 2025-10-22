تسببت امرأة كورية جنوبية في العشرينات من عمرها بحريق ضخم في شقتها أثناء محاولتها قتل صرصور باستخدام «مشعل منزلي» مصنوع من ولاعة وعبوة قابلة للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النار في محتويات الشقة وانتشار النيران والدخان بسرعة إلى الطوابق العليا.

أسفر الحريق عن وفاة جارة صينية في الثلاثينات بعد سقوطها من نافذة أثناء محاولتها الهرب، فيما تم إنقاذ طفلها الرضيع بتمريره لجار في المبنى المجاور، بينما أصيب ثمانية آخرون باختناق من الدخان، وفقاً لـ«BBC».

ألقت الشرطة في مدينة أوسان القبض على المرأة، وأكدت أنها قد تُتهم بإشعال النار عن طريق الخطأ والتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال.