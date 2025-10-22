على طريقة الأفلام في واقعة غريبة تحمل طابع الإثارة والتخطيط المحكم، أحبطت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية في مصر محاولة سرقة جريئة استهدفت مكتب بريد، إذ لجأ المتهم إلى حيلة غير متوقعة، بحفر نفق سرّي من مسجد مجاور على أمل الوصول إلى خزينة المكتب دون أن يُكتشف أمره. لكن اليقظة الأمنية وضعت حداً لهذا المخطط.

وتلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغاً من مدير أحد مكاتب البريد بدائرة القسم، أفاد خلاله باكتشافه وجود فتحة في الحائط المشترك بين المكتب ومسجد ملاصق له، دون أن يتم رصد أي مسروقات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت فرق البحث إلى تحديد هوية المتهم، وتم ضبطه أثناء وجوده بمحل إقامته بمحافظة قنا. وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية مسجلة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وذكر المتهم في اعترافاته أنه يتردد على شقيقته المقيمة بالإسكندرية بشكل دوري، وخلال زيارته الأخيرة راوده التفكير في سرقة مكتب البريد من خلال النقب. وأضاف أنه دخل إلى المسجد الملاصق للمكتب وانتظر حتى انتهاء الصلاة وانصراف المصلين، ثم استخدم أدوات بسيطة من بينها مطرقة وأزميل لحفر فتحة في الحائط، وتمكن من الدخول إلى المكتب. إلا أنه فشل في تنفيذ عملية السرقة بعد انطلاق صافرة الإنذار، ففر هارباً تاركاً خلفه الأدوات المستخدمة، التي تم ضبطها لاحقاً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهود الأمن لمكافحة الجرائم الجنائية وتأمين المنشآت الحيوية.