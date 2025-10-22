درع ضد الطوفان: إندونيسيا تواجه ارتفاع البحر بجدار يغيّر الخريطة

أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن استعداد بلاده لبناء مشروع الجدار البحري الاستراتيجي الوطني العملاق على طول الساحل الشمالي لجاوة (بانتورا) لحماية 50 مليون شخص من ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأوضح أن بناء الجدار البحري العملاق والذي يبلغ طوله 535 كيلومترا على طول ساحل بانتورا هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر بحوالي 5 سنتيمترات سنويا نتيجة لتأثير تغير المناخ.

وقال: "إن تغير المناخ قد يُهدد 60% من الصناعة الوطنية الواقعة على الساحل الشمالي لجاوة".. مضيفا أن حقول الأرز المنتجة، التي تعد بمثابة مخزن الغذاء للبلاد، قد تكون معرضة للخطر أيضا بدون الجدار البحري.

وأكد برابوو أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية الدولة عن حماية الشعب والأصول الاستراتيجية للبلاد.

ويعد مشروع الجدار البحري العملاق أحد البرامج الاستراتيجية الوطنية لحماية المناطق الساحلية من الفيضانات المدية وتأثيرات تغير المناخ.

وكان الرئيس الإندونيسي قد أعلن، في وقت سابق، أن بناء مشروع الجدار البحري سيكلف ما لا يقل عن 80 مليار دولار أمريكي.