تزامناً مع استمرار هجرة الخريف لعام 2025، تواصل محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية استقبال أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة، ورصدت فرقها الميدانية أكثر من 300 فرد من طائر البجع الأبيض (Great White Pelican) في أحد المواقع الخمسة المعلنة مناطق مهمة عالمياً للطيور والتنوع البيولوجي (IBAs & KBA)، وتُعد محطات رئيسية لاستراحة الطيور المهاجرة وتغذيتها قبل مواصلة رحلتها جنوباً.

ويُعد البجع الأبيض من أكبر الطيور القادرة على الطيران في المملكة، إذ يحتل المرتبة الرابعة بين أثقل الطيور في العالم، ويبلغ باع جناحيه ما بين 226 و360 سنتيمتراً، ما يجعله من أبرز مشاهد الهجرة في سماء الصحراء السعودية.

وتقع المحمية على أحد أهم مسارات الهجرة العالمية للطيور، وتعبر فوقها مئات الآلاف من الطيور خلال موسمي الربيع والخريف. وتعد أولى المحطات التي تستقبل الطيور المهاجرة من قارتَي آسيا وأوروبا في الخريف، وآخر المحطات التي تغادر منها الطيور العائدة من أفريقيا في الربيع، ما يجعلها ملاذاً آمناً وموئلاً طبيعياً فريداً لقضاء فصل الشتاء.

وتضم المحمية خمس مناطق مصنفة مناطق مهمة عالمياً للطيور (IBAs) ومناطق رئيسية للتنوع البيولوجي (KBA)، ما يعكس مكانتها البيئية ودورها في حماية الأنواع المهاجرة. وتشكل الطيور المهاجرة نحو 88% من إجمالي الأنواع المسجلة في المحمية، مقابل 12% من الطيور المقيمة، فيما يواصل فريقها تنفيذ برامج رصد بيئي مستمرة لضمان استدامة هذا الإرث الطبيعي الفريد.