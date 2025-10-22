حصد الطبيب السعودي أحمد بن حمود يحيى الغامدي، استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة في جدة، براءة اختراع لتطويره إبرة مبتكرة لاستخراج الهواء من تجويف الصدر (الهواء المتجمع بين الرئة وجدار الصدر في حالات الاسترواح الهوائي)، بطريقةٍ أسرع وأسهل وأكثر أماناً وفعالية، تمثل إضافة نوعية للابتكارات الطبية السعودية.

ويتميّز الابتكار الجديد بإمكانية استخدامه دون الحاجة إلى وجود جراحٍ أو أدواتٍ جراحية متقدمة، إذ يمكن لأي طبيبٍ أو مسعفٍ أو ممرضٍ مدرَّب استخدام الإبرة بسهولةٍ ويسر، ما يسهم في إنقاذ حياة المرضى بشكلٍ عاجل، عند التعرض لمثل هذه الحالات الحرجة.

ومنحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز السويلم، الدكتور الغامدي براءة الاختراع بموجب أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وبناء على المرسوم الملكي ذي العلاقة، عن الاختراع المسمى «إبرة تصريف الهواء العلاجية لاسترواح الصدر».

وعدّ الغامدي، عبر «عكاظ»، هذا الإنجاز هدية للوطن وقيادته، مؤكداً أن الدعم الكبير للقطاع الصحي والعلمي أسهم في تمكين أبناء الوطن من تحقيق إنجازات عالمية مشرفة في مختلف التخصصات.