تنزيلات «شات جي بي تي» تتراجع على الهواتف المحمولة

أظهر تحليل تقني حديث، أن تطبيق «شات جي بي تي» على الهواتف المحمولة قد يكون وصل إلى ذروة انتشاره، بعدما شهد تباطؤاً واضحاً في وتيرة نمو المستخدمين الجدد خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب تقرير صادر عن شركة Apptopia المتخصصة في تحليلات التطبيقات، فإن معدّل التغير الشهري في التنزيلات العالمية الجديدة للتطبيق بدأ بالتراجع منذ أبريل، بينما استقرّ عدد المستخدمين النشطين يومياً على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، وفق ما أورده موقع TechCrunch المعني بأخبار التكنولوجيا.

ورغم أن أكتوبر لم ينتهِ بعد، تشير بيانات الشركة إلى أن معدل التغير الشهري في التنزيلات العالمية يسير نحو انخفاض بنسبة 8.1%، في مؤشر إلى تباطؤ النمو العام للتطبيق، رغم استمرار تحقيقه ملايين التنزيلات اليومية.

ويرجّح محللون، أن هذا التراجع يعود إلى اشتداد المنافسة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المنافسة، وعلى رأسها مساعد «جيميني» الذكي من «قوقل»، إضافة إلى تغييرات جوهرية في خصائص النموذج التشغيلي لـ«شات جي بي تي»، خصوصاً بعد تحديث أبريل الذي جعل ردوده أقل مجاملة، واستمر هذا النهج مع إصدار نموذج GPT-5 في أغسطس الماضي.

كما أظهرت بيانات Apptopia، أن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون يومياً وعدد الجلسات لكل مستخدم في التطبيق شَهِدا تراجعاً تدريجياً قبل صعود «جيميني» إلى صدارة التطبيقات في سبتمبر، مدفوعاً بإطلاق نموذج إنشاء الصور الجديد «Nano Banana».