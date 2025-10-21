لماذا يجب تناول العشاء قبل غروب الشمس؟

في ظل الحياة العصرية المزدحمة، أصبح تناول العشاء في وقت متأخر من الليل عادة شائعة، سواء بسبب ارتباطات ما بعد العمل، الحفلات، أو الرغبة في تناول وجبات خفيفة ليلية، لكن العلم الحديث يتفق على أن توقيت وجبة العشاء يلعب دوراً كبيراً في صحة الجسم.

ويُعد تناول العشاء قبل غروب الشمس ممارسة تقليدية تعود إلى الواجهة، ليس فقط بصفتها طقساً ثقافيّاً، بل عادة مدعومة بفوائد صحية مثبتة علميّاً.

وبحسب موقع «Onlymyhealth»، أوضحت استشارية الأمراض الباطنية في مستشفى أستر CMI في بنغالور بالهند الدكتورة بوجا بيلاي، كيف يمكن لهذه العادة تحسين الصحة العامة.

فوائد تناول العشاء قبل غروب الشمس:

1 - تحسين عملية الهضم

يعمل الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر خلال النهار عندما تكون معدلات الأيض في ذروتها، ومع اقتراب المساء، يتباطأ الأيض، مما يجعل تناول وجبات ثقيلة ليلاً يسبب الانتفاخ، وعسر الهضم، والحموضة. وتوضح الدكتورة بيلاي أن «تناول العشاء قبل غروب الشمس يمنح الجسم وقتاً كافياً لهضم الطعام بشكل صحيح، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية ويقلل من الإزعاج، مما يسمح للمعدة بالراحة أثناء الليل».



2 - دعم تنظيم الوزن الصحي

تُخزن الوجبات المسائية المتأخرة غالباً كدهون لأن الجسم لا يحتاج إلى طاقة كبيرة أثناء النوم، وهذا قد يؤدي إلى زيادة تدريجية في الوزن، فتناول العشاء مبكراً يتيح للجسم حرق السعرات الحرارية قبل النوم، كما يساعد في التحكم بالشهية في اليوم التالي، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، وتعد هذه العادة وسيلة بسيطة لدعم فقدان الوزن والحفاظ على محيط خصر صحي.



3 - تحسين جودة النوم

تناول وجبة ثقيلة في وقت متأخر قد يعيق النوم، إذ يظل الجسم منشغلاً بالهضم بدلاً من الراحة، فتناول العشاء قبل غروب الشمس يتيح إتمام عملية الهضم قبل النوم، مما يؤدي إلى نوم أعمق وأكثر راحة كما أن النوم الجيد يعزز الطاقة، والتركيز، والمزاج الإيجابي في اليوم التالي.



4 - تقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بنمط الحياة

تناول الطعام متأخراً والنوم بعده مباشرة يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني، أمراض القلب، والسمنة، بسبب ارتفاع مستويات السكر والكوليسترول في الدم، كما أن تناول العشاء مبكراً يساعد في التحكم بمستويات السكر، تحسين حساسية الإنسولين، وتقليل الضغط على القلب، مما يساهم في الوقاية من هذه الأمراض على المدى الطويل.



5- التوافق مع الإيقاع الطبيعي للجسم

يعمل الجسم وفقاً للساعة البيولوجية (الإيقاع اليومي) التي تنظم النوم، الأيض، وإفراز الهرمونات، وتناول الطعام قبل غروب الشمس يتماشى مع هذا الإيقاع، إذ تكون عمليات الجسم نشطة خلال النهار وتهدأ ليلاً، مما يعزز التوازن الهرموني والصحة العامة.

كما أظهرت أبحاث، مثل دراسة نُشرت في مجلة «Frontiers in Endocrinology» عام 2021، أن تناول العشاء قبل الساعة 6 مساءً يرتبط بانخفاض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين مقارنة بالوجبات المتأخرة.

كما وجدت دراسة في «Journal of Clinical Sleep Medicine» أن الوجبات المبكرة تحسن جودة النوم وتقلل من اضطراباته.