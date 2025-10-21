هل يمكن للحلوى أن تقتل؟

أُصيب مراهق بريطاني (17 عامًا) بتسمم حاد بعد تناوله كيسًا من الحلوى المخلوطة بمادة مخدّرة، في حادثة صادمة أثارت موجة تحذيرات من انتشار منتجات غذائية تستهدف المراهقين بتغليف جذّاب يخفي مواد محظورة.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن المراهق يسكن مقاطعة أوكسفوردشير، وتناول قطعة واحدة من الحلوى داخل غرفته دون أن يشعر بأي تأثير فوري، ثم أكل الكيس بأكمله الذي يضم ست قطع، لتبدأ الأعراض بالظهور بعد نحو ساعة على شكل آلام حادة في الصدر استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل.

وقالت والدته إن ابنها لم يتناول مثل هذه المنتجات من قبل، مؤكدة أنه لم يكن يدرك خطورتها أو طبيعة المادة المخدّرة بداخلها.

في المقابل، أوضحت الشرطة أنها تتابع التحقيقات لتحديد مصدر المنتجات، محذّرة من انتشار حلوى ذات تغليف ملوّن وشعارات كرتونية قد تجذب الفئات الشابة دون وعي بمحتواها.

وأفاد البروفيسور كريس بادني من جامعة باث بأن التحاليل أظهرت احتواء كل قطعة على 68 ملليغرامًا من مادة THC (المكوّن المؤثر نفسيًا في القنّب) أي أن المراهق استهلك 408 ملليغرامات دفعة واحدة، واصفًا الجرعة بأنها مرتفعة وخطرة للغاية.

ويُحظر بيع منتجات THC في المملكة المتحدة لكونها ضمن المواد المخدّرة المصنفة «فئة ب»، لكن تصميمها الجذّاب ورائحتها المغرية يجعلانها أقرب إلى فخّ للمراهقين والأطفال.

بدوره، حذّر أستاذ علم النفس في جامعة باث البروفيسور توم فريمان من تصاعد ظاهرة الحلوى المخدّرة، موضحًا أن الجرعات الزائدة من مادة THC قد تسبب تسارع نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم والدوار وألم الصدر، خصوصًا لدى صغار السن.