فضيحة دبلوماسية.. اتهام نائب وزير فيتنامي بـ«التحرش» في كوريا

استدعت كوريا الجنوبية الملحق العسكري الفيتنامي في سيول بعد مزاعم تتعلق بتصرف «غير لائق» نُسب إلى نائب وزير الدفاع الفيتنامي خلال زيارته الرسمية الأخيرة للبلاد، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية.

وبحسب تقارير كورية، فإن نائب الوزير هوانغ شوان شين يُشتبه في أنه لمس موظفة مدنية كورية بطريقة غير لائقة أثناء مشاركته في منتدى أمني سنوي استضافته سيول في سبتمبر الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم (الثلاثاء) أنها اتخذت «الإجراء المناسب» حيال الحادثة، لكنها امتنعت كشف تفاصيل إضافية احتراماً لرغبة الضحية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المحلية.

وأضافت الوزارة في إحاطة مغلقة مع الصحفيين أنها «تدين سلوك نائب الوزير الفيتنامي وتطالب باتخاذ تدابير تحول دون تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلاً».

وأشارت التقارير إلى أن المسؤول الفيتنامي غادر سيول في اليوم التالي للواقعة، فيما تم استدعاء الملحق العسكري بسفارة بلاده بعد أسبوع من ذلك لتقديم توضيحات، حيث عبّر عن أسفه، مؤكداً أن «الحادثة لن تتكرر».

ولم تُصدر السفارة الفيتنامية في كوريا الجنوبية أي تعليق رسمي حتى الآن على القضية.