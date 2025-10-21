علماء روس يكشفون سر بكتيريا بدائية ساهمت في نشوء الغلاف الجوي

أعلنت أكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع جامعة موسكو الحكومية وعدد من المراكز البحثية الروسية، عن إنجاز علمي جديد تمكن خلاله العلماء من فك البنية المعقدة لبكتيريا زرقاء عملاقة تعود إلى أكثر من ملياري عام، تتكون من أكثر من 500 بروتين، ما يتيح فهما أعمق لتطور الحياة المبكرة على كوكب الأرض.

وأوضح مركز الأبحاث أن هذا الإنجاز سيساهم في تسريع تطوير عناصر ضوئية محاكية للطبيعة، حيث تعتبر البكتيريا الزرقاء من الكائنات الأولى التي أتقنت عملية التمثيل الضوئي المصحوب بإطلاق الأكسجين، وهي العملية التي أدت إلى نشوء الغلاف الجوي الحديث.

وركز العلماء في دراستهم على مجمع الجسيمات الضوئية داخل البكتيريا، وهو مركب بروتيني بالغ التعقيد يمكنها من التقاط الضوء وتحويل طاقته.

وعلى مدى نحو نصف قرن، حاول العلماء حول العالم تحديد البنية الدقيقة لهذا المركب الذي يعد أساس عملية جمع الضوء في البكتيريا الزرقاء، إلا أن الدراسة الروسية الحديثة نجحت للمرة الأولى في إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للمركب وتوصيف آليه عمل الجسيمات الضوئية داخله.

يشار إلى أن فهم بنية هذا المركب العملاق يوسع تصور العلماء لتطور الأنظمة الضوئية في الطبيعة، وقد يمهد الطريق لتصميم أنظمة صناعية تستنسخ آلية تحويل الضوء إلى طاقة.