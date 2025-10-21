«قوقل» تطلق أدوات حماية جديدة لتجنب الهجمات الإلكترونية

أعلنت شركة «قوقل» إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الحماية المصممة لمساعدة المستخدمين على استعادة الوصول إلى حساباتهم في «جي ميل» بسهولة أكبر، لتجنب المزيد من الهجمات الإلكترونية.

وكشفت «قوقل» عن ميزة جديدة باسم «جهات اتصال الاسترداد Recovery Contacts» تتيح للمستخدم اختيار أشخاص موثوقين، مثل أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين، لمساعدته في استعادة حسابه إذا تم قفله.

وفي هذا الإطار، قالت كلير فورست وسري رام كارا من فريق هوية المستخدم في «قوقل»: «تُعد هذه الميزة وسيلة آمنة تتيح للمستخدمين الاستعانة بأشخاص موثوقين بهم في حال تعذر استخدام وسائل الاسترداد الأخرى، ويمكن تفعيل الميزة عبر صفحة الأمان في حساب»قوقل«وإضافة ما يصل إلى 10 أشخاص موثوقين للمساعدة في استعادة الحسابات المغلقة».

وأشارت «قوقل» إلى وجود وسيلة جديدة لتسجيل الدخول تعرف باسم «Sign in with Mobile Number»، تتيح لمستخدمي أندرويد الدخول إلى حساباتهم باستخدام رقم الهاتف فقط دون الحاجة إلى كلمة مرور.

فبمجرد إدخال رقم الهاتف، تظهر الحسابات المرتبطة به، ويطلب من المستخدم تأكيد هويته من خلال إدخال رمز قفل الشاشة «مثل رمز PIN أو البصمة» الخاص بالجهاز.

من جهته، أوضح مدير أمن وخصوصية أندرويد في «قوقل» يوجين ليدرمان أن هذه الميزة ستطرح تدريجياً حول العالم، وستظهر قريباً على الهواتف.

وأكدت «قوقل» أنها تهدف إلى تقليل الاعتماد على كلمات المرور واستبدالها بوسائل تحقق أكثر أماناً وملاءمة، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات الرقمية التي تستهدف المستخدمين حول العالم.