7 علامات مبكرة تكشف ورماً في الدماغ

قد يبدو أن صداعاً بسيطاً، أو نسياناً عابراً، أو فقداناً مؤقتاً للتركيز أمرٌ طبيعيٌّ يمرّ به الجميع بسبب الإرهاق أو التوتر أو قلّة النوم.

لكن في بعض الحالات النادرة، قد تكون هذه الأعراض مؤشراً إلى ورم في الدماغ.

واستمعت دراسة حديثة -وفقاً لموقع «ساينس أليرت»- إلى تجارب مرضى شُخّصوا بأورام دماغية، وكشفت عن قاسم مشترك بينهم؛ تجاهلهم للأعراض الأولى، أو تفسيرها بأنها ناتجة عن التعب أو الضغط اليومي؛ ما أدى إلى تأخر التشخيص والعلاج.

ويحذّر الأطباء من أن تأخير اكتشاف الورم يجعل التعامل معه أكثر تعقيداً، خصوصاً أن أعراضه تتشابه مع حالات شائعة مثل الصداع المزمن أو القلق أو التهابات الجيوب الأنفية.

في ما يلي أبرز سبعة أعراض رُصدت لدى مرضى أورام الدماغ، قد تُخلط بسهولة مع مشكلات يومية بسيطة؛

صعوبة في إيجاد الكلمات

بعض المرضى لاحظوا صعوبة في نطق كلمات محددة أو تكوين جمل متماسكة أثناء الحديث.

في البداية، بدت المسألة بسيطة، لكنها استمرت بشكل متكرر.

ورغم أن هذه الحالة قد ترتبط بالتوتر أو القلق، فإن استمرارها أو ظهورها المفاجئ يستدعي الفحص الطبي.

ضباب الدماغ

يشكو البعض من ضعف في التركيز أو بطء في التفكير أو نسيان غير مبرر.

قد يبدو ذلك نتيجة طبيعية للإجهاد أو انقطاع الطمث أو قلّة النوم، لكن تكرار الحالة، خصوصاً مع أعراض عصبية أخرى، قد يشير إلى خلل أعمق.

تنميل أو وخز في جانب من الجسم

وصف مرضى شعوراً بالخدر أو الوخز يمتد إلى نصف الوجه أو اللسان أو أحد الأطراف.

ويحدث ذلك أحياناً عندما يضغط الورم على مناطق الدماغ المسؤولة عن الإحساس والحركة.

اضطرابات في الرؤية

ازدواجية في النظر أو تشوه في الأشكال قد تبدو مشكلة بصرية بسيطة، لكنها في بعض الحالات تكون إشارة مبكرة لورم يؤثر في مراكز الرؤية في الدماغ.

ويزداد القلق عندما تترافق هذه التغيرات مع صداع أو دوار أو ضعف في أحد جانبي الجسم.

تغيّر في الخط أو التنسيق الحركي

تُحدث بعض الأورام اضطراباً في تنسيق اليد والعين؛ ما يجعل الكتابة غير متزنة أو غير مقروءة فجأة، بعد أن كانت طبيعية تماماً.

تغيّرات في المزاج أو السلوك

قد يلاحظ المقربون تغيراً في شخصية الشخص المصاب، مثل؛ فقدان الحافز أو العصبية الزائدة أو اللامبالاة.

وغالباً ما تُفسَّر هذه التحولات على أنها إرهاق نفسي أو اكتئاب.

صداع مختلف عن المعتاد

الصداع عرض شائع، لكن استمراره بشكل يومي أو تغير طبيعته، مثل؛ شدته أو توقيته أو مقاومته للمسكنات قد يكون علامة تستحق الفحص.