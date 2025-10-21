عين إلكترونية تعيد الأمل للمكفوفين

تمكن باحثون بريطانيون من ابتكار رقاقة إلكترونية، تُزرع تحت شبكة العين وتمكن المكفوفين من استعادة البصر.

وسيمكن هذا الجهاز الصغير جداً الحالات المصابة بالضمور الجغرافي، وهو مرض في العين يرتبط بالتقدم في العمر، من الرؤية مجدداً.

ويسمح الجهاز المعروف باسم «بريما»، للمرضى برؤية الحروف، والأرقام، والكلمات من خلال العين التي كانت في السابق عمياء، وفقاً لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأظهرت نتائج دراسة نُشرت في مجلة الطبية الأمريكية، أن 84% من المرضى في التجربة تمكنوا من قراءة الحروف، والأرقام، والكلمات باستخدام جهاز «بريما».

وأوضحت الدراسة، أن المشاركين تمكنوا -في المتوسط- من قراءة 5 خطوط على لوحة اختبار الرؤية، بينما عجزوا قبل زرع الجهاز عن رؤية اللوحة أصلاً.

وشملت الدراسة العالمية 38 مريضاً من 5 دول، بما في ذلك المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا.

وكان جميع المشاركين يعانون من الضمور الجغرافي، وهو مرض يصيب 5 ملايين شخص حول العالم، ويؤدي إلى فقدان البصر بشكل كامل.

كيف يعمل جهاز «بريما»

بعد زراعة الجهاز الذي يقل حجمه عن 2 ملليمتر، يرتدي المرضى نظارات من الواقع المعزز مزودة بكاميرا متصلة بجهاز كمبيوتر صغير يثبت على الخصر.

وترسل الكاميرا شعاعاً إلى الرقاقة، ومن ثم تقوم أداة ذكاء اصطناعي في الكمبيوتر بمعالجة الصورة، وتحويلها إلى إشارة كهربائية تنتقل عبر الشبكية والعصب البصري إلى الدماغ لتتضح الرؤية.

وجرت التجارب في مستشفى «مورفيلدز» للعيون في لندن قبل 3 سنوات.