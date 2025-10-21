جامعة أمريكية تطرد أستاذة للقانون بسبب «تشارلي كيرك»

أقالت جامعة أركنسو بمدينة ليتل روك الأمريكية أستاذة قانون بسبب تعليقات أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي، حول مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في العاشر من سبتمبر الماضي.

والأستاذة الجامعية فيليسيا برانش هي أول أكاديمية في القانون يتم فصلها على ما يبدو بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول كيرك، الذي أثار اغتياله في فعالية في جامعة يوتا فالي صدمة في البلاد، وأشعل نقاشات حول العنف السياسي.

ووفقاً للجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات، جرى فصل وتأديب أكثر من 50 أستاذاً جامعياً بسبب تعليقات عن كيرك.

وقال عميد كلية القانون بالجامعة كولن كروفورد أمس (الإثنين) إن برانش فُصلت «لسبب ما» لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وانضمت برانش إلى هيئة التدريس في الكلية في يوليو، وأدارت برنامجاً يساعد طلاب القانون دافعي الضرائب ذوي الدخول المنخفضة.

وتم إيقافها عن العمل في 16 سبتمبر بينما كانت الجامعة تجري تحقيقاً في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.