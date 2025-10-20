الكويت: ضبط 3 موظفين يعملون في الجوازات تلاعبوا في نظام دخول وخروج المسافرين

تمكّنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث المنافذ البرية في الكويت، من ضبط ثلاثة موظفين مدنيين يعملون في الإدارة العامة للمنافذ البرية، بعد قيامهم بالتلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتوثيق حركة دخول وخروج المسافرين.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية عبر بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «x»، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات تفيد بقيام موظفَين، أحدهما في قسم الجوازات بمنفذ النويصيب، والآخر في قسم الجوازات بمنفذ السالمي، باستغلال وظيفتيهما وسلطتهما الممنوحة لهما، من خلال إدخال بيانات غير صحيحة في نظام الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية، وتسجيل عمليات دخول وخروج وهمية لسجينين (مواطنين) لا أساس لها من الصحة.

وأضافت أنه وبعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تبين أن المتهمين تقاضيا مساعدات مالية دون وجه حق، رغم مغادرتهما البلاد منذ عدة أشهر، كما أكدت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية من خلال مطابقة سجلات الدخول والخروج عدم صحة البيانات المسجلة في نظام وزارة الداخلية التي تُظهر تواجدهما داخل الكويت، ما أكد وقوع عملية التزوير.

وأشارت الداخلية الكويتية إلى أنه وعلى ضوء ما تقدم، تم استصدار الإذن القانوني اللازم، وضبط المتهمين الأول والثاني في مقري عملهما، حيث اعترفا بما نسب إليهما من تهم وتورط موظف ثالث يعمل في قسم الجوازات بمنفذ السالمي في عمليات التلاعب بالنظام الآلي، وعلى الفور تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.