هل وقع حارس السنغال ضحية شبكة تهريب بشر؟

تحولت رحلة الطموح لحارس المرمى السنغالي شيخ توريه إلى جريمة مأساوية بعد تعرضه للاختطاف في غانا وفقدانه للحياة هناك. وبدأ توريه رحلته من السنغال متجهًا إلى المغرب لخوض تدريبات تجريبية، على أمل اقتناص فرصة الانضمام لأندية كبرى.

لكن الأمور اتخذت منحى مأساويًا حين سافر إلى غانا لإتمام صفقة مع فريق وعده بالانضمام، وهناك وقع في شبكة تهريب بشر استدرجته واختطفته. وطالبت العصابة عائلته بفدية كبيرة مقابل إطلاق سراحه، غير أن العائلة لم تتمكن من توفير المال.

وأعلنت السلطات السنغالية رسميًا وفاة اللاعب الشاب بعد العثور على جثته في مشرحة إيبينيزر بمنطقة تافو في إقليم آشنتي بغانا.

وبدأت التحقيقات المحلية لتحديد ملابسات الحادثة، في حين تواصل القنصلية السنغالية في أكرا جهود التنسيق الدبلوماسي لضمان احترام الإجراءات القانونية الدولية.