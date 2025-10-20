اهتزت مدينة لوس أنجلوس على وقع جريمة مروعة، بعدما عُثر على جثة عارضة الأزياء الأمريكية ماليسا موني داخل ثلاجتها، مكبلة ومكممة الفم، في جريمة وصفتها النيابة بـ «المدبرة بعنف متعمد».

وكشفت التحقيقات أن الجاني ماغنوس همفري (43 عاماً)، كان على علاقة عاطفية قصيرة مع الضحية (31 عاماً)، لكن علاقة استمرت فقط خمسة أيام، بعدما قدمه شقيقه للعارضة. وخلال تلك الفترة، أظهر همفري سلوكًا مهووسًا، معلنًا أمام المقربين أنها «المرأة التي سيتزوجها».

عُثر على الجثة في سبتمبر 2023 داخل شقة موني، وكانت مربوطة بأسلاك كهربائية وقطع قماش من فستان مزخرف بنقشة الفهد، مع وجود كدمات واضحة تدل على تعرضها للعنف قبل الوفاة. وأكد تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة كان نتيجة «عنف جنائي» يُرجح أنه اختناق، فيما لا تزال ظروف وضعها في الثلاجة مجهولة.

**media«2601641»**

وخلال جلسات المحاكمة التي تجري الآن، دافع محامي المتهم عن براءة موكله، بينما تشدد النيابة على الطابع المتعمد للجريمة، مع الإشارة إلى احتمال نشوء الخلاف حول أموال لم تُفصح عن قيمتها. ويُحتمل أن يواجه همفري عقوبة الإعدام إذا ما ثبتت إدانته، رغم أن السلطات لم تتخذ قرارها بعد بشأن طلب تنفيذ هذه العقوبة.