لقي شخصان مصرعهما بعد اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية أثناء هبوطها في هونغ كونغ قبل انحرافها عن المدرج والتحطم في البحر فجر اليوم (الإثنين).

وأصدرت إدارة الطيران المدني في هونغ كونغ بيانًا جاء فيه أن طائرة شحن من طراز بوينغ 744 انحرفت عن المدرج الشمالي بعد هبوطها وتحطمت في البحر، مبينةً أن أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا في الطائرة نقلوا إلى المستشفى في حين لقي اثنان من الموظفين مصرعهما على المدرج بعد اصطدام الطائرة بمركبة.

وأعلنت السلطات إغلاق المدرج الشمالي للمطار مؤقتًا، بينما لا يزال المدرجان الآخران قيد التشغيل.