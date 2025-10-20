واشنطن: سائق يقتل امرأة ويصيب 9 أطفال

اصطدمت سيارة بمنطقة كان يقام فيها حفل عيد ميلاد في الهواء الطلق بضواحي واشنطن العاصمة مساء السبت، ما أسفر عن إصابة 9 أطفال وشخصين بالغين، قبل أن يلوذ السائق بالفرار.

وأوضحت شرطة مدينة بلادينسبرغ وإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ في مقاطعة برينس جورج أن فتاة وطفلاً صغيراً أصيبا بجروح خطيرة جراء الحادث.

وتراوح أعمار الضحايا الصغار بين سنة واحدة و17 سنة. كما أصيب ستة بالغين بجروح خطيرة لكنها لا تهدد حياتهم، وفقاً لما أوردته قناة «فوكس 5».

ووفقاً للشرطة، تم تحديد هوية المرأة التي لقيت حتفها في الحادث بأنها آشلي هرنانديز غوتيريز (31 عاماً) من واشنطن.

وأظهر مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي خيمة بيضاء وقد تمزق الجزء الأمامي منها على عشب خارج أحد المنازل.

وأكدت الشرطة أن السائق ترجل من السيارة وفر هارباً، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

ولم يحدد المحققون سبب انحراف السيارة عن الطريق السريع رقم 450 في ماريلاند، وذلك في الساعة 10:15 السبت.