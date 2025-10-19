تمساح في مسبح فندق فاخر!

في واقعة غريبة وثّقتها الكاميرات، فوجئ نزلاء أحد الفنادق الفاخرة في شمال شرق أستراليا بوجود تمساح صغير داخل مسبح الفندق، على بعد أمتار فقط من روّاد المكان الذين كانوا يسترخون تحت أشعة الشمس!

الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر تيك توك، يُظهر التمساح مستلقيا بهدوء في قاع مسبح منتجع شيراتون غراند ميراج الواقع في مدينة بورت دوغلاس، وهو المنتجع الشهير بموقعه الفخم وسط الطبيعة الاستوائية.

وقد أكد مدير الفندق جوزيف أميريو أن الحادثة وقعت في وقت مبكر من صباح أمس (السبت)، حين تم رصد الزائر غير المتوقع من قبل موظفي الفندق، ليتم على الفور إخلاء المسبح كإجراء احترازي.

وأضاف أميريو أن النزلاء لم يكونوا داخل المسبح لحظة وجود التمساح، مؤكدا أن السلامة كانت أولوية قصوى، وأن التنسيق جرى مباشرة مع مسؤولي الحياة البرية في ولاية كوينزلاند، الذين حضروا لاحقا لسحب التمساح إلى موقع آمن.

وأوضحت وزارة البيئة الأسترالية أن حراس الحياة البرية قاموا بترحيل التمساح ووضع لافتات تحذيرية جديدة تنبّه بوجود تماسيح في المنطقة، وذلك لتفادي تكرار الحادثة في المستقبل.

وحتى الآن، لم يتم تحديد ما إذا كان التمساح ينتمي إلى نوع تماسيح المياه المالحة الشهيرة بعدوانيتها، أو تماسيح المياه العذبة الأقل شراسة، مع الإشارة إلى أن أكثر من 100 ألف تمساح من النوعين يعيشون في شمال أستراليا.