7 دقائق تهز باريس.. من سرق مجوهرات«اللوفر»؟

في عملية استغرقت 7 دقائق.. نفذ لصوص سطواً على مجوهرات بمتحف اللوفر في باريس اليوم (الأحد)، قبل أن يلوذوا بالفرار، حسب ما أفاد مصدر مطلع في وكالة «فرانس برس».

واستخدم اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمناشير كهربائية صغيرة، وفقاً لمصدر أمني.

من جهتها، ذكرت مصادر مطلعة بأن اللصوص سرقوا 9 قطع من مجموعة مجوهرات نابليون.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن المجوهرات المسروقة «لا تقدر بثمن» و«ذات قيمة تراثية».

وأوضح نونيز أن «ثلاثة أو أربعة» لصوص نفذوا عملية السطو خلال «7 دقائق»، مشيراً إلى أنهم دخلوا المتحف من الخارج باستخدام «رافعة» وضعت على ظهر شاحنة لدخول «قاعة أبولو»، حيث ركزوا جهودهم على «خزانتين للعرض».

وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي وقوع سرقة صباح الأحد أثناء افتتاح متحف اللوفر، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، مردفة أنها في الموقع برفقة فرق من المتحف ومن الشرطة.

وأعلن المتحف على حسابه في «إكس» أنه سيغلق أبوابه (الأحد) «لأسباب استثنائية».

يذكر أن متحف اللوفر يعد أكثر المتاحف زيارة في العالم، واستقبل نحو 9 ملايين زائر عام 2024، 80% منهم أجانب.