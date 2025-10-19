فرنسا: إنقاذ 185 مهاجراً حاولوا عبور المانش إلى إنجلترا

أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الأول (الجمعة)، إنقاذ 185 مهاجراً في المياه الإقليمية الفرنسية خلال الساعات الـ24 الماضية، أثناء محاولتهم عبور بحر المانش للوصول إلى إنجلترا على متن قوارب غير نظامية.

وذكرت الشرطة الفرنسية في بيان أن عمليتين نُفذتا أمس الأول أسفرتا عن إنقاذ 81 شخصاً كانوا على متن قارب غادر الساحل الفرنسي في خليج سوم شمال البلاد، و80 آخرين طلبوا النجدة بعد تعرض قاربهم لأضرار قبالة ساحل إكيهين بلاج شمالاً.

وفي وقت لاحق، من ليل الجمعة وصبيحة السبت، جرى إنقاذ 24 مهاجراً آخرين على متن قارب أثناء محاولتهم العبور من منطقة كثبان سلاك الرملية شمال فرنسا، فيما قرر ركاب آخرون على القارب نفسه مواصلة رحلتهم.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية البريطانية، لم تصل أي «قوارب صغيرة»، وهو الاسم الذي يُطلق على القوارب المستخدمة في محاولات العبور غير النظامية، إلى السواحل البريطانية.

ورغم تعزيز فرنسا إجراءاتها لمنع هذه المحاولات بدعم مالي كبير من المملكة المتحدة، إلا أن عمليات العبور مستمرة، إذ وصل أكثر من 36 ألفاً و300 مهاجر إلى إنجترا منذ مطلع يناير الماضي، وفق الإحصاءات البريطانية، وهو عدد يقترب من الرقم القياسي المسجل في الفترة نفسها من 2022 حين بلغ 37 ألفاً و600 مهاجر.

ووفقاً لبيانات رسمية فرنسية، لقي 27 مهاجراً على الأقل مصرعهم هذا العام أثناء محاولتهم عبور الحدود الفرنسية البريطانية بطرق غير نظامية.

وكانت لندن وباريس قد وقّعتا اتفاقية هجرة جديدة دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، تنصّ على تبادل المهاجرين بين الجانبين وفق مبدأ «واحد مقابل واحد»، بحيث تعيد المملكة المتحدة مهاجراً واحداً مقابل قبولها دخول آخر من فرنسا بشكل نظامي.

غير أن هذا الترتيب، الذي واجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، ما زال محدود الأثر من الناحية العملية ويعتبر رمزياً إلى حد كبير، إذ لم يسهم فعلياً في ردع المهاجرين عن محاولة عبور بحر المانش بطرق غير قانونية.