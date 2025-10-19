في حادثة أثارت قلق الركاب في مطار أوهير الدولي بشيكاغو، اصطدمت طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» بذيل طائرة أخرى من الشركة نفسها أثناء توجهها إلى بوابتها يوم الجمعة، في حادث وصفته السلطات بأنه «طفيف»، ولم يسفر عن إصابات في أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

وحسب سلطات الطيران الأمريكية فقد كانت الطائرة المتورطة، وهي الرحلة رقم 2652 القادمة من جاكسون هول بولاية وايومنج، تحمل 113 راكباً عندما وقع الحادث أثناء التاكسي نحو البوابة في مطار أوهير، المركز الرئيسي لعمليات يونايتد إيرلاينز.

ووفقاً لبيان الشركة، لم يتسبب التصادم في أي إصابات، وتمكن الركاب من مغادرة الطائرة بشكل طبيعي بعد تأخير قصير لم يتجاوز الساعة، وأكد بيان يونايتد أن «سلامة ركابنا وطاقمنا هي الأولوية القصوى، ونحن نعمل مع السلطات للتحقيق في الحادث»، وأكدت الشركة أن الطائرتين خضعتا لفحص شامل لتقييم الأضرار.

وبدأت السلطات في مطار أوهير، بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية، تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث، مع التركيز على عوامل مثل إجراءات التحكم الأرضي، والتواصل بين الطيارين وبرج المراقبة، وظروف الازدحام في المطار.

وأشارت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية إلى أن التصادم نجم عن «احتكاك بسيط» بين ذيل الطائرة المتحركة وجناح الطائرة الثابتة، وهي حادثة شائعة نسبياً في المطارات المزدحمة، لكنها تتطلب فحصاً دقيقاً لضمان سلامة الطائرات.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تواجه صناعة الطيران ضغوطاً متزايدة لتحسين الإجراءات الأرضية، خصوصاً في مراكز مثل أوهير، الذي يشهد أكثر من 2000 حركة طيران يومياً.

وفي 2024، سجلت الولايات المتحدة نحو 50 حادثة تصادم أرضي، معظمها دون خسائر بشرية، لكن التكاليف المالية للإصلاحات قد تصل إلى ملايين الدولارات.

ويعتبر مطار أوهير الدولي في شيكاغو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، إذ يسجل أكثر من 80 مليون مسافر سنوياً، ويعتبر مركزاً رئيسياً لشركة «يونايتد إيرلاينز»، إحدى أكبر شركات الطيران الأمريكية.