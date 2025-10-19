«كومبارس» يقتحم شقة عمرو أديب بسبب ضائقة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية، أمس (السبت)، القبض على ممثل «كومبارس» حاول اقتحام شقة الإعلامي عمرو أديب بحي العجوزة، بعد تلقي بلاغ يُفيد بوجود شخص غريب يتصرف بطريقة مريبة داخل الشقة.

وتحركت قوة من مباحث قسم شرطة العجوزة إلى الموقع، وتم التحفظ على المشتبه به، الذي تبيّن لاحقاً أنه ممثل «كومبارس» يعاني اضطراباً نفسياً نتيجة خلافات أسرية أدت إلى طلاقه أخيراً، الأمر الذي انعكس على سلوكه وجعله يتصرف بصورة غير متزنة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يعمل ممثلاً لدى إحدى شركات الإنتاج الفني، وكان يسعى للتواصل مع نجل الإعلامي عمرو أديب للتدخل لحل نزاع مالي مع الشركة تبلغ قيمته أقل من 300 ألف جنيه، دون أن تتضح طبيعة العلاقة التي دفعته إلى محاولات التواصل مع نجل عمرو أديب.

وتم توثيق الواقعة رسمياً، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، بينما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحريات لكشف الملابسات بدقة، وتحديد الدوافع الحقيقية خلف التصرف الغريب للمتهم.

من جهتها، لم تصدر نقابة المهن التمثيلية أي تعليق رسمي على الواقعة، نظراً لعدم انتماء المتهم إلى النقابة، سواء كعضو عامل أو منتسب، كما لم يُعرف حتى اللحظة موقف الإعلامي عمرو أديب أو نجله من القضية، سواء في ما يتعلق بالتصعيد القانوني أو الاتجاه نحو تسوية ودّية قد تُفضي إلى إنهاء الوضع القانوني للمتهم.