أثار مغني الراب الأمريكي باندمان كيفو (Bandman Kevo)، أحد أبرز وجوه «الهيب هوب» المعاصر في الولايات المتحدة، جدلاً واسعاً بعد توقيفه في مطار القاهرة الدولي أثناء مغادرته مصر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشره الفنان يظهر 2 من موظفي مطار القاهرة أثناء قيامهما بإجراءات التفتيش الجمركي له وسؤاله بشأن قلادة من الذهب تزن 2 كيلوغرام كانت بحوزته إذا ما كان يملك ما يثبت ملكيته لها، طالبين صورة له وهو يرتديها، مؤكداً أنها من أملاكه الشخصية وهي جزء من مظهره الفني.

وتلزم القوانين المصرية المسافرين بالتصريح عن أي مبالغ نقدية أو سلع ذات قيمة عالية، خصوصاً في ما يتعلق بالمعادن الثمينة والمجوهرات التي تفوق حدوداً معيّنة عند الدخول أو الخروج، لمنع التهريب وغسل الأموال.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل الخلفية القضائية للمغني، الذي سبق أن أمضى فترة سجن في الولايات المتحدة.