ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية

في عملية أمنية سريعة، ألقت قوات الأمن المصرية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخص داخل أحد فروع البنوك الشهيرة بالمحافظة، بعد اكتشاف نظارة مزودة بكاميرا تصوير سرية بحوزته، في حادثة أثارت مخاوف من محاولة تجسس أو سرقة بيانات حساسة.ووفقاً لمديرية أمن الجيزة، لاحظ أفراد الأمن تحركات المتهم غير الطبيعية، حيث كان يتجول ببطء ويركز على أماكن محددة داخل البنك، ما أثار شكوكهم، وعند تفتيشه، اكتشفت نظارة يرتديها تحتوي على كاميرا صغيرة مدمجة، يشتبه في أنها استُخدمت لتصوير الموظفين أو العملاء خلسة، وربما لجمع معلومات حساسة مثل أرقام بطاقات الائتمان أو بيانات معاملات.وسلمت قوات الأمن المتهم فوراً إلى قسم الشرطة المختص، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت التحقيقات لكشف دوافعه، في حين كشفت مصادر أمنية أن المتهم، الذي لم يُفصح عن هويته بعد، يخضع للاستجواب لتحديد ما إذا كان يعمل بمفرده أو مرتبطاً بشبكة أوسع، سواء عصابات منظمة أو جهات أجنبية.وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعاً في الجرائم الإلكترونية، حيث أفادت تقارير وزارة الداخلية بزيادة بنسبة 15% في قضايا الاحتيال والتجسس التكنولوجي العام الماضي، حيث تستخدم النظارات المزودة بكاميرات، التي أصبحت متاحة تجارياً بشكل متزايد في أنشطة غير مشروعة مثل الابتزاز أو سرقة البيانات.وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للتأكد من عدم وجود تسريبات، مع تعزيز إجراءات المراقبة في فروع البنوك بالجيزة، بعدما أثارت الحادثة قلق العملاء، حيث دعا البنك المركزي المصري أكثر من مرة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع أي جهة مشبوهة.وتُعد جرائم التجسس التكنولوجي، مثل استخدام أجهزة تصوير سرية، من التحديات الأمنية المتزايدة في مصر والعالم، خصوصاً في القطاعات الحساسة مثل البنوك، حيث تُخزن بيانات مالية وشخصية للعملاء، وفي السنوات الأخيرة سجلت مصر ارتفاعاً في الجرائم الإلكترونية، حيث أفادت تقارير وزارة الداخلية المصرية في 2024 بأن الجرائم المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني والتجسس زادت بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.