بداية القصة

ضحايا كثر

خسائر متزايدة

في عصر الهواتف الذكية، أصبحت جيوب الأمريكيين هدفاً سهلاً لعصابات إجرامية صينية تستغل الرسائل النصية لسرقة مليارات الدولارات، وفقاً لتقرير صادم نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» كشف تلقي ملايين الأمريكيين عشرات الرسائل الاحتيالية يومياً، تحولت إلى تجارة منظمة تدر دخلاً يفوق مليار دولار في 3 سنوات، تديرها غرف سرية في الصين باستخدام تكنولوجيا «مزارع SIM» المتطورة.وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) العام الماضي وحده تسجيل نحو 60 ألف شكوى، حيث أدت عمليات الاحتيال الإلكتروني إلى سرقة أكثر من مليار دولار من الأمريكيين في الفترة من 2022 إلى 2025، بعدما يتلقى العملاء رسائل على غرار «دفع رسوم الطرق الخاصة بك متأخر الآن.. ادفع فوراً لتجنب الغرامة!» أو «عليك دفع رسوم البريد الأمريكي قبل إغلاق الشحنة»، أو حتى «أنت مدين لهيئة مالية مدينة نيويورك بسبب مخالفات مرورية غير مدفوعة.. انقر هنا للتسوية»، التي ليست تحذيرات رسمية، بل فخاخ إلكترونية مصممة بعناية لدفع الضحايا إلى مواقع وهمية تسرق بيانات بطاقات الائتمان وكلمات المرور.بدأت القصة كاحتيال بسيط في أوائل العقد الماضي، لكنها تطورت إلى صناعة كاملة بفضل «مزارع SIM»، وهي غرف مليئة بآلاف البطاقات SIM المثبتة في هواتف رخيصة، تسمح لشخص واحد بإرسال ملايين الرسائل يومياً، أي ما يعادل إنتاجية ألف هاتف عادي.وقال مساعد وكيل خاص في إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية آدم باركس: «يمكن لشخص في غرفة واحدة إرسال عدد الرسائل التي يرسلها ألف رقم هاتف»، مشيراً إلى أن هذه المزارع، التي يُقدر عددها بـ200 في الولايات المتحدة وحدها، تُدار عن بعد من الصين، حيث ينسق مجرمون منظمون عملياتهم عبر الإنترنت، مستفيدين من الثغرات في قوانين الاتصالات الأمريكية.وكشف التقرير أن الضحايا يشملون الجميع: من سائقي الشاحنات الذين يخشون غرامات الطرق إلى سكان المدن الكبار الذين يتلقون إشعارات «رسوم البريد»، وأنه بمجرد النقر على الرابط، يُوجه الضحية إلى موقع مزيف يتتبع كل ضغطة، سرقة تفاصيل البطاقة الائتمانية، ثم تأتي الضربة الثانية: رسالة أخرى تطلب «كلمة مرور لمرة واحدة» لتأكيد الدفع، والتي تكون في الواقع كوداً من البنك يُستخدم لإضافة البطاقة إلى محفظة إلكترونية مثل Apple Pay أو Google Wallet، ما يتيح للمحتالين الشراء الفوري.ومع تزايد الخسائر، أطلقت وزارة الأمن الداخلي حملة لمكافحة هذه الشبكات، بما في ذلك مصادرة هواتف وأجهزة في مداهمات أخيرة في مينيسوتا وواشنطن، لكن تعتبر السلطات الأمريكية التحدي كبيراً، خصوصاً في ظل الصعوبة في التعاون مع السلطات الصينية التي تجعل الملاحقة القضائية شبه مستحيلة، ما يدفع الخبراء إلى الدعوة لتعزيز الذكاء الاصطناعي في كشف الرسائل المشبوهة.ويعتبر الاحتيال عبر الرسائل النصية، المعروف باسم«سميشنغ»، هو أحد أكثر أشكال الجرائم الإلكترونية شيوعاً في الولايات المتحدة، حيث يستهدف الرسائل النصية المحمولة لخداع الضحايا للكشف عن بيانات شخصية أو مالية. ووفقاً لتقارير لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف شكوى حول الاحتيال عبر الرسائل النصية في 2024 وحدها، مع خسائر تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.