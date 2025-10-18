إسطنبول: رجل يخفي 433 جراماً من المخدرات بمعدته !

تمكنت شرطة إسطنبول، أمس (الجمعة)، من إلقاء القبض بمحض الصدفة على رجلٍ كان «يخبئ» 433 جراماً من المخدرات في معدته.

وأثناء قيامها بدورية اعتيادية على إحدى الطرق السريعة، صادفت شرطة إسطنبول رجلاً يقود سيارته في منطقة أكساراي فحاول تغيير طريقه وتصرف بشكل مريب عند رؤيته لأفراد الأمن، ما دفعهم لتوقيفه.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل الإعلام التركية، فإن الرجل أجنبي يبلغ من العمر 20 عاماً، وتم تعريفه بالأحرف الأولى من اسمه «أ. م».

وقد تبيّن خلال استجوابه وفحصه بالأشعة السينية داخل أحد المستشفيات أنه يخفي مواد ممنوعة في معدته. وذكرت وسائل الإعلام أن الرجل أخفى 101 قطعة من مادة الميثامفيتامين تزن 433 جراماً في معدته.

وتمّ احتجاز الرجل بشكلٍ رسمي بعد استكمال الإجراءات بحقه في مركز الشرطة، حيث من المقرر تحويله إلى المحكمة في وقتٍ لاحق.