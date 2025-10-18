ماليزيا: إجبار موظفي أطول «ناطحة سحاب» على النزول سيراً من 106 طوابق !

رحلة من السماء إلى الأرض.. هكذا كان حال موظفي المكاتب في إحدى أطول ناطحات السحاب في ماليزيا بعد أن أجبرهم انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد على النزول مئات الدرجات.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت الموظفين وهم يغادرون مبنى The Exchange 106 - رابع أطول مبنى في ماليزيا - بعد انقطاع التيار الكهربائي.

واستخدم بعض الموظفين مشاعل للسير في سلالم البرج الذي يبلغ ارتفاعه 445 متراً، والواقع في الحي الماليزي تون رازاك إكستشينغ في كوالالمبور.

ووفقاً لوسائل الإعلام الماليزية، غرقت أيضاً في الظلام مراكز تجارية رئيسية، فيما اعتذرت شركة الكهرباء الوطنية الماليزية، في بيان على فيسبوك، قائلة: «نقدر صبركم ونأسف لأي إزعاج قد يسببه ذلك»، مضيفةً أن «فرقاً فنية قد تم إرسالها لاستعادة الكهرباء على مراحل».

ويحتل مبنى إكستشينغ 106، الذي يضم 106 طوابق، المرتبة 23 بين أطول المباني في العالم وفقاً لمجلس العمران الرأسي في الولايات المتحدة. ويصفه مطوروه بأنه «منارة يمكن رؤيتها من على بعد أميال، ورمز لدولة في صعود».