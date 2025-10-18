تايوانية تحاول تزوير وثائق مالية ببصمات رجلٍ ميت أثناء جنازته

ألقت الشرطة في تايوان القبض على امرأة تبلغ من العمر 59 عاماً تُعرف باسم «لي»، بعد محاولتها أخذ بصمات رجل متوفى أثناء جنازته بغرض تزوير وثائق مالية، في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال غرابة في البلاد، بحسب صحيفة South China Morning Post.

وأوضحت التحقيقات أن الرجل المتوفى، ويدعى «بنغ»، كان على خلاف سابق مع المتهمة بسبب ديون مالية، وعندما علمت بوفاته، حضرت جنازته في مدينة شينتشو شمال غرب الجزيرة، مصطحبة معها وثيقة رهن عقاري مزوّرة، وسند دين بقيمة 8.5 مليون دولار تايواني (نحو 280 ألف دولار أمريكي).

وخلال مراسم الجنازة، تسلّقت المرأة عربة الجنازة وفتحت الكفن محاولةً أخذ بصمات أصابع المتوفى على الأوراق لتأكيد المستندات المزورة، قبل أن تتدخل الشرطة وتوقفها في الموقع، وتصادر الوثائق وأدوات أخذ البصمات.

وأفادت المتهمة بأنها أقدمت على فعلتها خشية ضياع أموالها التي أقرضتها للرجل سابقاً، فقررت تزوير سند الدَّين لإثبات حقها المزعوم.

وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بسجنها لمدة عامين مع وقف التنفيذ لـ5 سنوات، نظراً إلى اعترافها بالذنب وعدم استخدامها الوثائق المزورة فعلياً، كما ألزمتها بتنفيذ 90 ساعة من الأعمال المجتمعية، ودفع غرامة قدرها 50 ألف دولار تايواني (نحو 1600 دولار أمريكي).