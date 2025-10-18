حماس تُسلم جثمان رهينة إسرائيلي للصليب الأحمر

تسلمت إسرائيل عبر الصليب الأحمر، مساء الجمعة، جثماناً إضافياً من حركة «حماس» بما يرفع عدد الجثامين التي استعادتها تل أبيب إلى 10. وتقول «حماس» إنها سلمت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، 11 جثماناً، ولكن الحكومة الإسرائيلية قالت إن أحد الجثامين لا يعود لأي رهينة إسرائيلي.

وفي حال صحت الأرقام الإسرائيلية فما زالت في غزة جثامين 18 رهينة بينهم 3 من العمال الأجانب.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أعلنت قرارها تسليم جثمان رهينة إسرائيلي لم تذكر اسمه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أن طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في جنوب قطاع غزة، حيث سيتسلم أفراده تابوتاً يعود إلى «مختطف قتيل».

وأشار لاحقاً إلى أنه «تم تسليم أفراد الصليب الأحمر التابوت، وهم في طريقهم إلى قوة من الجيش الإسرائيلي والشاباك داخل قطاع غزة».

وتم تسلم الجثمان حيث نقل إلى معهد الطب الشرعي من أجل تحديد هوية صاحبه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن «حماس مطالبة بالوفاء بالاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة جثامين كافة المختطفين القتلى».

وتقول حركة «حماس» إنها تواجه صعوبة في تحديد أماكن باقي الجثامين بسبب الدمار الهائل في قطاع غزة وإنها بحاجة إلى الوقت والمساعدة في تحديد مواقع وإخراج الجثامين.

من جهتها، تقول إسرائيل إنها تطلب من الوسطاء الضغط على حركة «حماس» من أجل تسريع تسليم الجثامين.

ويقول الوسطاء بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية إنهم يدركون صعوبة تحديد مواقع وإخراج الجثامين.

وبمقابل كل جثمان تسلم إسرائيل جثامين 15 فلسطينياً قتلوا في غزة خلال الحرب وتم الاحتفاظ بجثثهم في إسرائيل.