الأمير البريطاني أندرو يعلن تخليه عن ألقابه الملكية

أعلن الأمير البريطاني أندرو، الجمعة، أنه سيتخلى عن ألقابه الملكية، بما في ذلك لقب دوق يورك، بعد مناقشة الأمر مع الملك تشارلز الثالث.

وقال الأمير أندرو في بيان: «بعد نقاشنا مع الملك، وعائلتي المباشرة والعائلية، خلصنا إلى أن الاتهامات المستمرة الموجهة ضدي تُشتت انتباه جلالته والعائلة المالكة».

وأكد الأمير نفيه القاطع للاتهامات الموجهة إليه.

وذكر مصدر ملكي لشبكة CNN أن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ فوراً.

وواجه الأمير أندرو ضغوطاً متزايدة بسبب علاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين بالاعتداء الجنسي على قاصرات، وصلاته بجاسوس صيني مشتبه به.

وتنحى أندرو عن الحياة العامة في 2019 بعد مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لاقت انتقادات واسعة النطاق حول علاقته بإبستين.

وقال أندرو الجمعة: «نشعر أنه يجب عليّ الآن اتخاذ خطوة أخرى. لذلك، لن أستخدم لقبي أو الأوسمة التي مُنحت لي بعد الآن».

وتم التشاور مع الأمير ويليام، أمير ويلز، وأعضاء آخرين من العائلة المالكة خلال المناقشات.

وستُعرف زوجة أندرو السابقة، سارة، دوقة يورك، باسم «سارة فيرغسون»، ولن يتأثر لقبا ابنتيهما، الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، بهذا الإجراء.

ولن يحضر بعد الآن أياً من احتفالات العائلة المالكة بعيد الميلاد، وفقاً لـ«CNN».

وقال المصدر إن أندرو سيواصل الإقامة في النزل الملكي في وندسور، حيث لديه عقد إيجار خاص، كما سيحتفظ بلقب «أمير» لأنه ابن الملكة إليزابيث الثانية الراحلة.

وبدأت مشكلات أندرو، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، بعد أن واجه دعوى قضائية بتهمة الاعتداء الجنسي في 2015 من فيرجينيا جيوفري.