كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة سقوط مسن من أتوبيس نقل ركاب بمحافظة الدقهلية، بعدما أثار مقطع مصور للحادثة موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها «تمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو مزارع يبلغ من العمر 72 عامًا من أبناء محافظة الدقهلية»، مشيرة إلى أنه أثناء توجهه إلى محل إقامته حاول استقلال الأتوبيس، إلا أن مساعد السائق منعه من الركوب، مما أدى إلى سقوطه أرضًا.وأضاف البيان أنه «بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط الأتوبيس التابع لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة، وقائده ومساعده»، مؤكدًا أنه «بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو».وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق ومساعده، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة التي تباشر التحقيق.وكان مقطع الفيديو قد أظهر لحظة سقوط المسن أثناء محاولته الصعود إلى الأتوبيس، ما أثار تعاطفًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، ودعوات لمحاسبة المسؤولين عن الحادثة، التي وصفت بأنها «مشهد مؤلم يعكس الحاجة إلى مزيد من الانضباط والرقابة في وسائل النقل الجماعي».وتتابع الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، في وقت أكد نجل المسن في تصريحات إعلامية أن والده «بخير من الناحية الصحية لكنه متأثر نفسيًا بما جرى»، مشددًا على أنه لن يتنازل عن حق والده.