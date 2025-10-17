شهدت العاصمة الكينية نيروبي أمس (الخميس) لحظات مأساوية خلال مراسم تأبين الزعيم السياسي الراحل رايلا أودينغا، بعدما تحولت الجنازة إلى ساحة فوضى واشتباكات دامية بين قوات الأمن وحشود المعزين.

وكان عشرات الآلاف قد احتشدوا في أحد الملاعب الكبرى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان أودينغا، أحد أبرز رموز المعارضة في تاريخ كينيا. إلا أن الأجواء الحزينة سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة عندما أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق الحشود، بعد أن تمكن عدد من المعزين من اختراق المنطقة القريبة من النعش.

وأكدت مصادر رسمية مقتل شخصين على الأقل، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن ارتفاع العدد إلى أربعة. وتداولت شبكات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مؤثرة تظهر حالات هلع وذعر بين الجموع.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الغضب الشعبي من الأساليب العنيفة التي تنتهجها الشرطة الكينية، خصوصاً بعد موجة من الاحتجاجات الدامية في يونيو الماضي أسفرت عن مقتل العشرات.

من جانبه، وصف الرئيس ويليام روتو أودينغا بأنه «قائد تاريخي لا يُنسى»، مؤكداً حضوره المراسم، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي حول إطلاق النار.

يذكر أن رايلا أودينغا خاض خمسة سباقات رئاسية وظل أبرز وجوه المعارضة لعقود، وخلّفت وفاته فراغاً سياسياً كبيراً في البلاد، فيما يُتوقع أن تشهد كينيا مزيداً من التوترات مع اقتراب موعد الجنازة الرسمية اليوم (الجمعة).