حريق ضخم يشلّ الحركة في جنوب لندن

شهدت منطقة فورست هيل جنوبي العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس (الخميس) حالة من الاستنفار بعدما اندلع حريق هائل في متجر يقع في الطابق الأرضي من مبنى سكني، مما أجبر السلطات على إخلاء عشرات السكان وتعليق خدمات النقل في المنطقة.

وأعلنت فرقة إطفاء لندن أن أكثر من 100 رجل إطفاء و15 آلية تدخلوا للسيطرة على النيران التي التهمت المتجر وامتدت إلى الشقق السكنية العلوية، وسط تصاعد أعمدة دخان كثيفة وألسنة لهب شاهقة شوهدت من مسافات بعيدة.

وأكدت السلطات إجلاء 15 شخصاً من المباني المجاورة دون تسجيل أي إصابات، فيما نصحت السكان بإبقاء النوافذ مغلقة تجنباً لاستنشاق الدخان المتصاعد.

كما فرضت السلطات طوقاً أمنياً بقطر 25 متراً، وأعلنت أن خدمات القطارات توقفت في محطة فورست هيل، في حين شهدت الطرق المحيطة، بما في ذلك طريق A205 الدائري الجنوبي، ازدحامات خانقة.

ولم يُعرف حتى الآن سبب الحريق، في حين أكدت فرقة الإطفاء أن عملية الإخماد ستستمر طوال الليل باستخدام معدات خاصة، من بينها سلم مائي بارتفاع 32 متراً لإطفاء النيران من الأعلى.