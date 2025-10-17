الشاي يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد إلى النصف

أكّد باحثون من الصين والولايات المتحدة، أن تناول الشاي بانتظام يمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 50%؛ وفق نتائج دراسة حديثة نُشرت في مجلة «BMC Medicine» العلمية. وأوضحت الدراسة أن مركبات البوليفينول ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تساهم في تثبيط نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات الكبدية التي تؤدي إلى التليف. وبيّن الباحثون أن المشاركين الذين شربوا كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يومياً سجّلوا انخفاضاً واضحاً في معدلات الإصابة مقارنة بغير المنتظمين على استهلاكه، حتى مع احتساب عوامل مثل التدخين والعمر والوزن. كما لاحظ الفريق أن الشاي الأخضر أظهر التأثير الأقوى في حماية الخلايا الكبدية بفضل تركيزه العالي من مضادات الأكسدة. وأوصت الدراسة بجعل الشاي جزءاً من النظام الغذائي اليومي لدوره في دعم وظائف الكبد والوقاية من الأورام المزمنة.