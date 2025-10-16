في واقعة صادمة، وُجهت إلى رجل أمريكي يُدعى «كريستوفر شولتس»، يبلغ من العمر 37 عامًا، تهمة القتل العمد بعد وفاة ابنته الصغيرة «باركر»، البالغة من العمر عامين، إثر تركها داخل سيارة متوقفة تحت درجة حرارة قصوى وصلت إلى 43 درجة مئوية لمدة ثلاث ساعات ونصف تقريبًا.

وبحسب صحيفة «The Sun»، أدت الحرارة داخل السيارة، التي قد تصل إلى 81 درجة مئوية، إلى وفاة الطفلة بسبب التعرض للحرارة الشديدة في 9 يوليو 2024.

ألعاب فيديو تتسبب في وفاة طفلة

ووفقًا للادعاء، انشغل شولتس بلعب ألعاب الفيديو وشرب البيرة أثناء بقاء ابنته، التي كانت مُقيدة في مقعد السيارة، داخل السيارة المتوقفة في ممر منزله.

كما زعم المدعون أنه كان يشاهد محتوى إباحيا خلال تلك الفترة، لكن القاضية كيمبرلي أورتيز رفضت طلب الادعاء بإدراج دليل على بحثه المزعوم عن المواد الإباحية في المحاكمة القادمة، مشيرة في قرارها إلى أن الدولة ممنوعة من تقديم شهادات حول هذا الأمر خلال القضية الرئيسية.



من النكران إلى الاعتراف

في البداية، ادعى «شولتس» أنه ترك ابنته «باركر» نائمة في السيارة مع تشغيل مكيف الهواء لمدة 30 دقيقة بعد عودته من التسوق نحو الساعة 12:30 ظهرًا، لأنه لم يرغب في إيقاظها، لكن السجلات القضائية كشفت لاحقًا أنه قضى أكثر من ثلاث ساعات منشغلاً بألعاب الفيديو، حتى عادت زوجته الطبيبة، إريكا، إلى المنزل نحو الساعة 4 عصرًا ووجدت الطفلة فاقدة للوعي داخل السيارة.

لاحقًا، أقر «شولتس» بأنه كان على علم بأن محرك السيارة يتوقف تلقائيًا بعد 30 دقيقة، مما يوقف تشغيل مكيف الهواء.

تفاصيل وفاة الطفلة باركر

وتُوفيت «باركر» بعد ساعة من نقلها إلى مركز بانر الطبي الجامعي، حيث تعمل والدتها طبيبة تخدير. وخلال نقل الطفلة إلى المستشفى، أرسلت إريكا رسالة نصية لزوجها تقول: «لقد أخبرتك أن تتوقف عن تركهم في السيارة، كم مرة قلت لك ذلك؟».

وكشف المحققون أيضًا أن ابنتي شولتس الأخريين، اللتين كانتا تبلغان من العمر 6 و9 سنوات، أفادتا في مقابلات بأن والدهما تركهما في السيارة بمفردهما في مناسبات سابقة.

كما أبلغت عائلة ابنته الكبرى، البالغة من العمر 16 عامًا من امرأة أخرى وفقد حضانتها هذا العام، الشرطة أنها تُركت في سيارة والدها في الماضي، لكنها كانت كبيرة بما يكفي لإعادة تشغيل السيارة للحفاظ على سلامة الأطفال الآخرين.

وعلى الرغم من توجيه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى لشولتس، لا تزال زوجته تدعمه، ووصفت الحادثة بأنه «خطأ كبير» خلال جلسة استماع في المحكمة.

فيما رفض «شولتس» عرض تسوية كان يتطلب منه الإقرار بالذنب في تهمة القتل من الدرجة الثانية، والتي كانت ستؤدي إلى عقوبة تتراوح بين 10 و25 عامًا في السجن، ويواجه الآن احتمال الحكم بالسجن مدى الحياة إذا أُدين في المحاكمة.