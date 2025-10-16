عريس يتفاجأ بوثيقة صادمة.. وشروط الأب تثير الجدل

في لقطة طريفة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد الإنترنت فيديو لعريس تركي وهو يوقع على وثيقة وضعها والد زوجته قبل إتمام مراسم الزفاف. حملت الوثيقة شروطاً صارمة لتنظيم العلاقة الزوجية، ولاقت تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، إذ تباينت الآراء بين من اعتبرها حماية للعروس، ومن رأى فيها تدخلاً غير معتاد في الحياة الزوجية.

شروط الأب

تضمنت وثيقة الأب مجموعة من البنود التي من شأنها تنظيم العلاقة الأسرية، من أبرزها ضرورة قضاء العريس كل عطلة نهاية أسبوع مع عائلة الزوجة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الزواج، ثم الانتقال إلى عطلة كل أسبوعين بعد ذلك. كما نص العقد على منع أي تصرف قد يسبب الحزن للعروس، مع حق الأسرة في قضاء يوم سنوي مع ابنتهم بحضور العريس في حال رغبته.

وأكثر البنود طرافة كان إقرار العريس الدائم بصحة موقف العروس أثناء أي خلاف، باستخدام جملة محددة تعكس التقدير والاحترام: «أنت محقة يا حياتي». العريس نفسه قرأ البنود بعناية ووقع عليها وسط جو من المرح، مما زاد من انتشار الفيديو بشكل كبير.

وبينما أشاد البعض بحرص الأب على حماية ابنته وضمان احترام التقاليد، اعتبر آخرون أن الوثيقة تمثل تدخلاً غير معتاد في خصوصيات العلاقة الزوجية، مشيرين إلى أن الزواج يقوم على التفاهم والاحترام المتبادل وليس على شروط مكتوبة مسبقاً.