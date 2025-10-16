بحثاً عن الأمان.. نجم إنجليزي ينتقل لـ«دبي» مقابل 2000 جنيه

كشف لاعب الوسط الإنجليزي السابق جونجو شيلفي، الذي لعب لأندية مثل ليفربول ونيوكاسل يونايتد، أسباب انتقاله المفاجئ إلى دوري الدرجة الثالثة في دبي، موضحا أن القرار لم يكن ماديا. وأكد شيلفي (33 عاما) أن الراتب الذي يتقاضاه في الإمارات لا يتجاوز 2000 جنيه إسترليني شهريا، وهو مبلغ لا يقارن بما كسبه خلال مسيرته الاحترافية في أوروبا.

وقال شيلفي لبي بي سي إن الانتقال جاء بدافع الحاجة المهنية والشخصية. وأشار إلى رغبته في بيئة أكثر أمانا لعائلته وأطفاله، بعيدا عن التغيرات التي شهدتها بريطانيا خلال السنوات الماضية.

أسباب شخصية

وعبّر شيلفي عن قناعته بأن بريطانيا ليست كما كانت منذ 10 إلى 15 عاما، مضيفا أن القوانين الصارمة حول استخدام الهواتف المحمولة وارتداء الساعات والأوضاع الأمنية المتغيرة تؤثر على حياته وحياة أطفاله.

وأضاف: «لا أريد أن يكبر أطفالي في مكان يُمنع فيه ارتداء ساعة أو يُعتقل الناس بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل». وأوضح أن هدفه الآن هو الاستمتاع بكرة القدم وقضاء وقت أفضل مع أسرته في بيئة أكثر هدوءا وأمانا.

دبي تجذب البريطانيين

ويأتي قرار شيلفي في سياق هجرة متزايدة لنجوم الرياضة البريطانيين إلى دبي، إذ انضم إلى نادي أرابيان فالكونز في دوري الدرجة الثالثة. وتعتبر دبي بفضل نظام التأشيرة الذهبية المعفاة من الضرائب، والأمن الشخصي المحسن، والمناخ المشمس، وجهة مفضلة للرياضيين الذين يقتربون من نهاية مسيرتهم، مثل ريو فرديناند وروني أوسوليفان وغيرهما.

ويجمع شيلفي بين اللعب والتدريب، إذ يدرس للحصول على رخصة تدريب UEFA A، معترفا بأن مسيرته الاحترافية تقترب من نهايتها، لكنه يحرص على الاستفادة من هذه المرحلة الجديدة في بيئة تناسبه أكثر.